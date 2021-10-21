Депутата от партии Макрона ограбили на выходе из ресторана в Париже – СМИ

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Фото: depositphotos/realinemedia
Французского депутата Корали Дюбос и ее спутника ограбили на выходе из ресторана в Париже. Об этом сообщает портал BFMTV.
Бандиты похитили у пары часы Rolex стоимостью 12 тысяч евро и сумку, в которой находился парламентский жетон и две тысячи евро наличными.
Полиция начала расследование, дело квалифицировали как грабеж с применением насилия.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на среду, 20 октября, в VII округе французской столицы.
Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный пытался ограбить квартиру депутата Госдумы Елены Паниной. По ее словам, в момент происшествия дома находился племянник. Жильцы вызывали полицию.
По словам парламентария, неизвестного и раньше видели во дворе дома, мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения, однако опознать его не удалось.
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