Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 18:58

В ГД предложили давать студентам скидку на ж/д билеты за 2 часа до отправления

Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дать студентам скидку 50% при покупке билетов на поезда за 2 часа до отправления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, направленное в адрес председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова.

Авторы инициативы рассказали, что в настоящее время для студентов очной формы обучения стоимость поездок в поездах дальнего следования нередко становится финансовой нагрузкой, особенно когда необходимо срочно или незадолго до отправления купить билет.

По словам парламентариев, действующая студенческая льгота ограничена и дает скидку 15% только на купейные вагоны и на вагоны с сидячими местами в скоростных поездах АО "ФПК" во внутригосударственном сообщении.

Депутаты считают, что такая мера для многих учащихся остается недостаточной. Реализация инициативы о скидке 50%, по их мнению, поддержит студентов в ситуациях срочных поездок, повысит доступность ж/д перевозок для молодежи, поможет перевозчику дополнительно монетизировать места и сделает тарифную политику более гибкой и социально ориентированной.

Ранее сообщалось, что студенты вузов и колледжей могут использовать электронные студенческие билеты в мессенджере MAX. Сведения о документах, подтверждающих обучение, будут формироваться в личном кабинете учащегося на портале "Госуслуги" и могут быть представлены в виде QR-кода.

