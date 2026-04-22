Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 14:02

Политика

Слуцкий призвал ФАС проверить повышение стоимости обучения в вузах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал провести проверку обоснованности повышения стоимости обучения в вузах России. Соответствующее письмо он направил руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, передает ТАСС.

"Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости <…>, а также требуем ввести ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Каждый ребенок в стране должен иметь шанс учится в лучшем вузе страны", – подчеркнул Слуцкий.

В обращении также приводятся данные Минобрнауки России. Согласно показателям, в 2025 году стоимость обучения в вузах для первого курса выросла в среднем на 12%. Отдельно отмечается ситуация со студентами, уже зачисленными на программы.

В соответствии с законодательством увеличение стоимости после заключения договора допускается только с учетом уровня инфляции. Однако для студентов, поступивших в 2022 году, совокупный рост стоимости обучения за несколько лет составил около 30%.

Соавтор инициативы, руководитель молодежной организации ЛДПР Марат Шипов, добавил, что ценники выросли на 30, 60%, а где-то на все 100%.

Приемная кампания в российские вузы в 2026 году начнется 20 июня. Отмечается, что в этом году станет обязательным вступительное испытание, соответствующее профилю будущего педагога при поступлении в педагогический вуз. Найти информацию о целевых местах абитуриенты могут еще до начала приемной кампании.

образованиеполитикаобщество

