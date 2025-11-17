Путин подписал закон об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта 2026 года вводит целевую ординатуру для всех бюджетных мест и обязательное наставничество сроком до 3 лет для выпускников медицинских вузов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки были внесены в Федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ". Согласно новым правилам, поступление в ординатуру на бюджетное место будет возможно только при заключении целевого договора с медицинским учреждением, где выпускник обязан отработать установленный срок. Нарушение обязательств повлечет компенсацию затрат на обучение – не менее чем за 1 год.

Также штрафы грозят и медучреждениям за отказ трудоустроить своего целевика после выпуска из вуза. Изменения затронут только тех, кто поступит в ординатуру с 2026 года.

Закон также вводит этап наставничества для всех молодых специалистов, впервые прошедших первичную аккредитацию. Работать с наставником необходимо будет в медучреждениях, участвующих в системе ОМС. Впервые изменения коснутся тех, кто сейчас учится на шестом курсе или проходит ординатуру.

В документе уточняется, что поправки направлены на закрепление кадров в системе здравоохранения и повышение качества подготовки врачей.

Закон также предусматривает ряд дополнительных корректировок. В частности, вводится механизм "каскадного" целевого обучения: гражданин, обучающийся по целевому договору, получает право заключить новый договор на следующую ступень образования (например, от специалитета к ординатуре) с тем же заказчиком, приостанавливая действие обязательств по первоначальному соглашению.

Полное снятие ответственности по всем заключенным договорам происходит только после полного выполнения условий последнего из них.

В конце августа правительство внесло в ГД проект о целевом обучении. Уточнялось, что студенты медицинских и фармакологических факультетов при поступлении на бюджетные места должны будут заключать договоры о целевом обучении.

Российские врачи, в свою очередь, заявили о рисках такого формата обучения. Среди последствий – нарушение конституционных прав и работа "для галочки", которая не будет приносить качественной помощи.

Госдума в конце октября одобрила поправки, устанавливающие срок наставничества для выпускников медвузов сроком не более 3 лет. Выпускники будут работать по основному месту в системе ОМС, а после завершения наставничества пройдут периодическую аккредитацию.