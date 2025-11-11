Госдума приняла закон о закреплении кадров в системе здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Госдума в рамках пленарного заседания приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает бюджетников-медиков заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.

Закон направлен на решение вопроса нехватки кадров в системе здравоохранения.

Согласно документу, граждане, которые поступили на обучение по специальностям ординатуры на бюджет или в пределах установленной квоты приема на целевое обучение с отказом заказчиков от заключения договора, должны заключить его до прохождения итоговой аттестации.

Кроме того, в законе речь идет о полномочиях органов госвласти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Они должны будут формировать условия для трудоустройства, наставничества и предоставлять обучающимся дополнительные меры соцподдержки.

Также закон расширил список организаций, которые могут являться заказчиками на целевое обучение. Он предлагает внести туда медицинские организации, принимающие участие в реализации программы госгарантий бесплатного оказания россиянам медпомощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения.

Утверждать квалификационные требования ко врачам теперь будет Минздрав РФ. Более того, после завершения наставничества предусматривается проведение периодической аккредитации специалиста. При этом срок наставничества не может превышать 3 года.

Вместе с тем закон устанавливает дифференцированные сроки в соответствии со специальностями и местом работы у будущего специалиста. Их также определяет Минздрав.

В документе подчеркивается, что выпускники вузов и колледжей, которые не прошли наставничество, должны будут проходить повторную первичную аккредитацию, а в случае если наставничество не предполагалось, они подлежат периодической аккредитации специалиста.

Закон определяет, что устанавливать чисто мест для приема на целевое обучение будет правительство России. Однако это не коснется федеральных госорганов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности страны, обеспечения законности и правопорядка, и подведомственных им организаций.

Документ также предполагает, что, если одна из сторон договора не выполнит свои обязательства, она будет выплачивать компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере. Порядок выплаты, ее размер и зачисления в федеральный бюджет будет устанавливаться правительством.

Ранее Минобрнауки представило новые поправки к законопроекту о порядке приема в университеты на 2026/27 учебный год. Основное изменение связано с тем, что теперь абитуриенты не смогут подать документы на зачисление через сайты вузов. Со следующего года такая возможность будет доступна лишь через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах".



