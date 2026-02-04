В МИД РФ заявили, что в Арктике нарастает военно-политическое противостояние

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Военно-политическая обстановка в Арктике стремительно деградирует на фоне масштабных и агрессивных учений НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо страны в Арктическом совете Владислав Масленников.

По словам дипломата, в регионе ощущается не только глобальное потепление, но и явное "политическое похолодание". Западные арктические государства, по его оценке, отказываются от ранее принятого принципа "высокие широты – низкая напряженность".

"С подачи западных стран и блока НАТО в регионе нарастает военно-политическое противостояние, появляются новые вызовы и угрозы. Интенсивность и размах учений альянса растут, и они приобретают все более наступательный и агрессивный характер", – подчеркнул Масленников.

Он отметил, что к военным маневрам все активнее привлекаются внерегиональные страны. Кроме того, против России в Арктике, как утверждает дипломат, используются "нелегитимные санкционные меры", цель которых заблокировать развитие российской Арктики и международное сотрудничество на Севере в целом.

Ранее Владимир Путин заявил, что освоение Арктики Россией продолжится, несмотря на возможное глобальное похолодание. По словам президента, специалисты по-разному оценивают дальнейшее развитие климатической ситуации, но это не влияет на планы страны в целом.