Путин: РФ будет осваивать Арктику, несмотря на возможное глобальное похолодание

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института

Освоение Арктики Россией продолжится, несмотря на возможное глобальное похолодание. Об этом Владимир Путин сказал в ходе встречи со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) в преддверии Дня российского студенчества.

По его словам, специалисты по-разному оценивают дальнейшее развитие климатической ситуации, но это не влияет на планы страны.

"Это не важно. А важно то, что мы все равно будем это осваивать. У нас 70% территории Российской Федерации – это северные широты. Это чрезвычайно важная вещь", – подчеркнул он, сделав акцент на том, что освоение Северного морского пути очень важно и для России, и для международной торговли, и для логистики.

Путин отметил, что страна на протяжении многих десятилетий была лидером в исследовании Арктики и обладает уникальными технологиями. Он подчеркнул, что атомные ледоколы России обеспечивают возможность прохода через толстые льды.

Президент также сообщил о текущем ходе строительства атомного ледокола "Лидер" на Дальнем Востоке. По его словам, работы ведутся по графику и судно должно быть введено в эксплуатацию к 2030 году.

"Мы строим такие ледоколы, которых в мире нет. У нас, вы знаете прекрасно, 34 дизельных ледокола, 8 действующих атомных ледоколов, 2 – "Чукотка" и "Ленинград" строятся активно. "Сталинград" заложен, закладывается. И еще 2 у нас в проекте", – напомнил Путин.

Ранее президент сообщал, что перед российской судостроительной отраслью стоят масштабные задачи, решение которых имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей.

Задачи включают модернизацию существующих и создание новых предприятий, внедрение передовых технологий, расширение сотрудничества с иностранными партнерами и обучение востребованных специалистов.