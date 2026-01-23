Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 17:23

Политика
Главная / Новости /

Путин: РФ будет осваивать Арктику, несмотря на возможное глобальное похолодание

РФ будет осваивать Арктику, несмотря на возможное глобальное похолодание – Путин

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института

Освоение Арктики Россией продолжится, несмотря на возможное глобальное похолодание. Об этом Владимир Путин сказал в ходе встречи со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) в преддверии Дня российского студенчества.

По его словам, специалисты по-разному оценивают дальнейшее развитие климатической ситуации, но это не влияет на планы страны.

"Это не важно. А важно то, что мы все равно будем это осваивать. У нас 70% территории Российской Федерации – это северные широты. Это чрезвычайно важная вещь", – подчеркнул он, сделав акцент на том, что освоение Северного морского пути очень важно и для России, и для международной торговли, и для логистики.

Путин отметил, что страна на протяжении многих десятилетий была лидером в исследовании Арктики и обладает уникальными технологиями. Он подчеркнул, что атомные ледоколы России обеспечивают возможность прохода через толстые льды.

Президент также сообщил о текущем ходе строительства атомного ледокола "Лидер" на Дальнем Востоке. По его словам, работы ведутся по графику и судно должно быть введено в эксплуатацию к 2030 году.

"Мы строим такие ледоколы, которых в мире нет. У нас, вы знаете прекрасно, 34 дизельных ледокола, 8 действующих атомных ледоколов, 2 – "Чукотка" и "Ленинград" строятся активно. "Сталинград" заложен, закладывается. И еще 2 у нас в проекте", – напомнил Путин.

Ранее президент сообщал, что перед российской судостроительной отраслью стоят масштабные задачи, решение которых имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей.

Задачи включают модернизацию существующих и создание новых предприятий, внедрение передовых технологий, расширение сотрудничества с иностранными партнерами и обучение востребованных специалистов.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика