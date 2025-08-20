Женщина впервые в истории стала капитаном атомного ледокола "Ямал"

Фото: strana-rosatom.ru

Женщина впервые в истории назначена капитаном атомного ледокола "Ямал". Ей стала Марина Старовойтова, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего торжественного концерта в честь 80-летия атомной отрасли России.

До этого она занимала пост старшего помощника капитала ледокола.

В марте Владимир Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Он подчеркнул, что 155-я бригада является одной из лучших в ВС РФ, в том числе благодаря усилиям Гудкова.

По словам главы государства, Гудков будет командовать всей морской пехотой ВМФ, а также ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.

Путин также указывал, что Россия на протяжении нескольких веков была мощной морской державой и продолжит делать все, чтобы поддержать этот статус. В частности, в стране будут строить новые надводные и подводные корабли, а также улучшать их характеристики.

