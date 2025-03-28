Путин назначил генерал-майора Гудкова замкомандующего ВМФ РФ

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Владимир Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Об этом президент сообщил на встрече с моряками АПЛ "Архангельск".

Путин подчеркнул, что 155-я бригада морской пехоты ТОФ является одной из лучших в Вооруженных силах России, в том числе благодаря усилиям Гудкова.

"По мнению министра обороны и начальника генерального штаба, то, чего добился генерал-майор Гудков, должно тиражироваться и на другие подразделения вооруженных сил", – отметил глава государства.

Он добавил, что Гудков будет командовать всей морской пехотой ВМФ, а также ракетными и артиллерийскими береговыми войсками. Путин поручил довести все подразделения до того же уровня боеготовности и эффективности, как и в 155-й бригаде.

Ранее Путин заявил, что Северный флот России является самым мощным. Президент подчеркнул, что данный флот обеспечивает безопасность арктических рубежей.

По словам Путина, Россия на протяжении нескольких веков была мощной морской державой и продолжит делать все, чтобы поддержать этот статус. В частности, в стране будут строить новые надводные и подводные корабли, а также улучшать их характеристики.