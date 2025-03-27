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Владимир Путин дал старт спуску на воду подлодки "Пермь" проекта "Ясень-М". Торжественная церемония прошла во время рабочей поездки президента РФ в Мурманскую область.

"В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач", – указал Путин.

Подводные ракетоносцы этого проекта оснащены не только современными системами навигации, связи и гидроакустики, но и являются носителями высокоточного оружия. При этом "Пермь" стала первой подводной лодкой, на вооружении которой будут стоять гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

"Хочу поблагодарить сотрудников конструкторского бюро "Малахит", корабелов "Севмаша", коллективы всех смежных предприятий за успешное выполнение заданий, за добросовестную и качественную работу", – заключил российский лидер.

Ранее в состав российского военно-морского флота (ВМФ) вошла атомная подводная лодка "Архангельск", построенная по тому же проекту "Ясень-М". При этом в ВМФ уже служат четыре подобных подлодки – "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" и "Красноярск".

