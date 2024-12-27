Атомная подлодка "Архангельск" вошла в состав российского флота

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Атомная подводная лодка (АПЛ) "Архангельск" вошла в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщили в Минобороны. Ее построили на северодвинском заводе ОСК "Севмаш" по проекту "Ясень-М".

Мероприятие по торжественному вручению Андреевского флага было проведено под руководством главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева. Он вручил флаг командиру подлодки капитану первого ранга Александру Гладкову.

В Минобороны уточнили, что сейчас уже четыре подобных атомных подлодки служат в составе военно-морского флота – "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" и "Красноярск". Кроме того, еще четыре таких же АПЛ находятся на разных стадиях строительства.

"Архангельск" был спущен на воду год назад, в конце ноября 2023 года. Тогдашний главком ВМФ адмирал Николай Евменов указывал, что строительство атомных подводных лодок является приоритетом для флота и всей судостроительной отрасли.

Тогда же он призвал уделять первостепенное внимание развитию этой составляющей подводных сил страны.

