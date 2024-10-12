Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках поездки в Мурманскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Он посетил пункт базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А". Командующий подводными силами Северного флота, вице-адмирал Анатолий Коваленко рассказал министру о завершении реконструкции причального фронта для субмарин проекта 955.

"Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время командование флота занимается плановой заменой подводных лодок третьего поколения на четвертое.

Как указало ведомство, Белоусов также постил инфраструктурные объекты 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Военно-морского флота РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что работа по повышению морской мощи и укреплению Военно-морского флота (ВМФ) РФ будет продолжена. По его словам, в ближайшие годы "Севмаш" передаст для ВМФ три подводных ракетоносца "Борей-А". Также в процессе строительства находятся еще пять подлодок "Ясень-М", а работы на атомном крейсере "Архангельск" идут к завершению, уточнил он.

