Путин прибыл в Мурманск с рабочей поездкой

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимир Путин прибыл в Мурманск в рамках рабочей поездки.

Самолет президента РФ сел в международном аэропорту имени Николая II 27 марта.

В Мурманске 26–27 марта проводится Международный арктический форум под девизом "На Севере – жить!", который организован фондом "Росконгресс" при поддержке российского кабмина в честь 500-летия открытия Северного морского пути.

В последний раз Путин находился с рабочим визитом в Мурманске два года назад – в июле 2023 года. Тогда президент осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК Мурманск" в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива.

Кроме того, глава государства принял участие в церемонии отправки 1-й линии СПГ-завода "Арктик СПГ 2" из Мурманска к месту установки у Гыданского полуострова, где расположено Салмановское месторождение – ресурсная база предприятия.

