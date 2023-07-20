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Владимир Путин прибыл с визитом в Мурманск. Ранее региональную поездку главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе поездки в российский регион президент посетит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК Мурманск" в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива. На базе предприятия происходит локализация технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа.

Помимо этого, Путин примет участие в церемонии отправки 1-й линии СПГ-завода "Арктик СПГ 2" из Мурманска к месту установки у Гыданского полуострова, где расположено Салмановское месторождение – ресурсная база предприятия.

В конце июня 2023 года Владимир Путин посетил Дагестан. В ходе поездки президент отправился в Джума-мечеть в Дербенте по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам и встретился с местными жителями, которые, как позже заявил Песков, продемонстрировали политику поддержку и радость.



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