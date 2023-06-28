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Владимир Путин поддержал Минэкономразвития с идеей о налоговом вычете для виноградарей, передает РИА Новости.

"Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 24–26 годов повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла", – сказал глава государства в ходе заседания по развитию туризма на Кавказе.

Президент России сказал о необходимости учесть успешный дагестанский опыт по заключению инвестиционных соглашений с производствами, которые получаются подобный налоговый вычет.

По словам Путина, винодельческие производители должны выделять допсредства от налоговых льгот на закладку новых виноградников, а также усовершенствование своей материально-технической базы.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтении приняли закон об увеличении налоговых вычетов по расходам россиян на образование, лечение, покупку лекарственных препаратов и о стимулировании производства высокотехнологичного оборудования.

Закон внесет изменения в статью 219 и в часть 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации.

В России увеличили размер налоговых вычетов на образование и лечение