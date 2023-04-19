ГД приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение, лечение и покупку лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме во втором и третьем чтении приняли закон об увеличении налоговых вычетов по расходам россиян на образование, лечение, покупку лекарственных препаратов и о стимулировании производства высокотехнологичного оборудования. Соответствующий документ размещен на сайте ГД.

Инициатива была внесена депутатом ГД Вячеславом Володиным и лидерами фракций. Его подготовили для реализации положений послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Отмечается, что закон внесет изменения в статью 219 и в часть 2 статьи 257 Налогового кодекса РФ. Депутаты предложили увеличить размер налогового вычета более чем в два раза по расходам, которые семья потратит на обучение детей. В настоящее время сумма вычета составляет 50 тысяч рублей, ее планируют поднять до 110 тысяч рублей.

Владимир Путин заявлял, что нормы должны начать работать уже в этом году, напомнил о его словах глава комитета ГД Андрей Макаров. Изменения вступят в силу через месяц со дня официального опубликования закона и не раньше первого числа налогового периода на доходы физлиц.

Депутаты выступили с предложением увеличения налогового вычета и на собственное обучение россиян, а также на покупку лекарственных средств для них и их членов семьи. Сумма вычета до принятия закона составляла 120 тысяч рублей, а после принятия она поднимется до 150 тысяч рублей.

В документе содержатся предложения относительно стимулирования производства российского высокотехнологичного оборудования, а к расходам на их приобретение депутаты предложили повышенный коэффициент в 1,5 по аналогии с порядком учета доходов на приобретение или создание продукции в сфере искусственного интеллекта.

"После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту. Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики", – подчеркнул Володин.

Ранее депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" внесли в ГД инициативу, которой предлагается вернуть россиянам право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг при погашении задолженности по ЖКХ. Этого права россияне лишились с 1 января прошлого года, поправки были внесены в Жилищный кодекс России.

