В ГД оценили возможность введения налогового вычета для работающих студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов оценил идею о возможном введении налогового вычета для работающих студентов, передает RT.

По мнению депутата, совмещение работы и учебы является не самым оптимальными вариантом, поскольку зачастую студенты работают не по специальности и их единственная цель – заработать денег на существование.

"Иногда учеба даже остается на втором плане. Поэтому здесь, как мне кажется, вопрос не в налоговых льготах, а в каких-то иных мерах поддержки", – заявил Кирьянов.

Представитель Госдумы выразил уверенность в том, что, если студент приступает к работе во время учебы, его трудовую активность следует направить на профильные производства.

Ранее член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в РФ налоговый вычет для работающих студентов. Такая мера могла бы затронуть тех, кто получает высшее и средне-специальное образование.



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