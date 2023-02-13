Россиянам рассказали, кому могут отказать в налоговом вычете

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Бывают ситуации, когда человеку могут отказать в получении вычета на покупку недвижимости, обучение, лечение и многое другое. Об этом рассказал доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации "ФинПотребСоюз" Игорь Костиков.

Он поделился, что для получения налогового вычета необходимо заплатить подоходный налог в большем размере, чем тот возврат, на который человек рассчитывает.

"Условно, если вы заплатили НДФЛ в размере 100 тысяч рублей за год, а просите вернуть 200 тысяч рублей, то вам откажут. Чтобы узнать сумму НДФЛ, проще всего запросить в бухгалтерии соответствующую справку, и исходя из этого вы увидите, на какой налоговый вычет вы можете рассчитывать", – поделился Костиков в эфире радио Sputnik.

Экономист добавил, что люди с какой-либо задолженностью перед государством не могут претендовать на подобное послабление.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с инициативой ввести в РФ налоговый вычет для работающих студентов.

Парламентарий указал на то, что многие студенты и работают, и учатся одновременно. Если это очное обучение, то работа становится дополнительной нагрузкой для молодых людей.

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