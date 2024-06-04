Москвичам пообещали 28 градусов жары 5 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в среду, 5 июня, поднимется до 28 градусов жары, сообщил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в ближайшие дни погода будет стабильной в температурном плане, но "пестрой" на осадки. В среднем ожидается порядка 21–26 градусов.

"За одним маленьким исключением – в среду у нас день без осадков, достаточно солнечный, и мы приблизимся к июльским +27...28 градусам", – сказал синоптик.

Он добавил, что уже в четверг, 6 июня, к Москве подойдет циклоническая ложбина с запада. Это создаст условия для развития кучево-дождевой облачности. В связи с этим в послеполуденные часы ожидаются ливни и грозы.

Местами они дадут очень большое количество осадков, а местами пройдут незаметно. Такая погода ожидается 6 и 7 июня. В субботу, 8 июня, опять прогнозируется погода без осадков.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили о пожароопасности четвертого класса 4 и 5 июня. В связи с этим ведомство порекомендовало соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

До этого стало известно, что из-за жары в Московском регионе водоемы прогрелись до 23 градусов. Среднее значение температуры воды поднялось до 21–22 градусов.

Между тем синоптики сообщили, что к выходным температура воздуха в Москве вернется к норме. Ночью ожидается около 12–14 градусов, а днем – 22–27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

