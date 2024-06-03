Синоптик Вильфанд: температура воздуха в Москве приблизится к норме в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве приблизится к норме в выходные, 8–9 июня, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров немного опустятся. Ночью ожидается около 12–14 градусов, а днем – 22–27 градусов. Местами прогнозируются кратковременные дожди.

"Если в течение рабочих дней погода в Москве будет соответствовать июлю, то в выходные нас ждет комфортная июньская погода", – сказал синоптик.

Ранее москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды. Комплекс городского хозяйства столицы также предупредил об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду до 21:00. В связи с таким прогнозом жителям Москвы рекомендовали соблюдать внимательность на улице.

В свою очередь, управление МЧС РФ по Москве сообщило, что до 21:00 3 июня местами в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Тем не менее температура днем в столице составит от 25 до 27 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

