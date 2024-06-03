Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт, соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за начавшегося дождя. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Бережковской набережной, на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Волоколамского шоссе и на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы.

В транспортном ведомстве отметили, что в вечерний разъезд локальные затруднения ожидаются в центре столицы, на ТТК от Рижской эстакады до улицы Новой Башиловки и на МКАД.

Также Дептранс добавил, что на движение могут повлиять погодные условия, мелкие аварии и ремонтные работы на дороге.

В свою очередь, комплекс городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале предупредил об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду до 21:00. В связи с таким прогнозом жителей Москвы призвали соблюдать внимательность на улице.

Кроме того, в отдельных районах столицы ожидаются кратковременный дождь, град, гроза, сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что жителей и гостей Москвы ожидают дождь и гроза после 09:00 в понедельник, 3 июня. В этот день выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков, что составляет около 20% от месячной нормы. Как уточнила синоптик, очаги гроз начнут появляться на юге города.

