До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 3 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До 20% месячной нормы осадков (или 10–14 миллиметров осадков) может выпасть в Москве 3 июня из-за дождя с грозой, сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Атмосферное давление в столичной области понижается, неустойчивость атмосферы увеличивается. На карте видно, что зона грозовой деятельности приближается к Москве", – отметила она.

Как уточнила синоптик, очаги гроз начнут появляться на юге города. Осадки частично очистят воздух от вредных примесей и тополиного пуха, рассказала метеоролог.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в столице на этой неделе может выпасть 65% от месячной нормы осадков. По его словам, самыми дождливыми днями будут понедельник, 3 июня, и четверг, 6 июня. В первый день недели ожидается до 11 миллиметров осадков, а в четверг – до 17 миллиметров осадков, в результате чего в городе могут возникнуть подтопления.