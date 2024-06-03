Синоптик Позднякова: прошедшая ночь в центре Москвы стала самой теплой в истории

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на 3 июня в центре Москвы стала самой теплой за весь период метеонаблюдений. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, температура воздуха в Подмосковье не опустилась ниже 13 градусов, а в столичном регионе (на ВДНХ) – 17,7 градуса. При этом синоптик уточнила, что на Балчуге было зафиксировано 20,8 градуса.

"По температуре московские ночи сравнимы с крымскими", – отметила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что лето в Москве в 2024 году ожидается теплым, но без экстремальной жары. Он также добавил, что количество осадков будет близким к норме, лишь в июле возможно превышение на 30%.

