Кратковременные дожди прогнозируются в Москве 3 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве и Подмосковье 3 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, температура днем в столице составит от 25 до 27 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в столице на этой неделе может выпасть 65% от месячной нормы осадков.

По его словам, самыми дождливыми днями будут понедельник, 3 июня, и четверг, 6 июня. В первый день недели ожидается до 11 миллиметров осадков.

