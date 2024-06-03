МЧС предупредило москвичей о неблагоприятной погоде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие 1–2 часа с сохранением до 21:00 3 июня местами в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС Москвы.

В связи с ухудшением погодных условий горожанам рекомендовали при управлении автомобилем снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих авто, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений и не парковать машины около деревьев.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра, напомнили в министерстве.

В случае необходимости горожане могут позвонить по телефонам 101 и 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01.

Между тем Гидрометцентр России объявил в столице и Подмосковье желтый уровень опасности до 4 июня.

"Местами гроза, период предупреждения до 21:00 4 июня. Ветер при грозе порывами до 15 метров в секунду, период предупреждения – до 11:00 4 июня", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды. Так, сейчас интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Бережковской набережной, на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Волоколамского шоссе и на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы.