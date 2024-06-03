МЧС: высокая пожароопасность сохранится в Москве 4 и 5 июня

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Пожароопасность четвертого класса сохранится в Москве во вторник и среду, 4 и 5 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС России.

"В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем", – говорится в сообщении.

В случае возникновения возгораний рекомендовано обращаться по номеру 101 или по единому телефону доверия столичного управления ведомства +7 (495) 637-31-01.

Ранее стало известно, что из-за жары в Московском регионе водоемы прогрелись до 23 градусов. Среднее значение температуры воды поднялось до 21–22 градусов.

К выходным температура воздуха в Москве вернется к норме. Ночью ожидается около 12–14 градусов, а днем – 22–27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

