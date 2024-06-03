Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за час в период с 09:00 до 10:00 3 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик также опубликовала карту осадков, на которой видно их вылившееся на столицу количество. По словам метеоролога, это стало ярким примером локальных ливней.



Фото: телеграм-канал "Погода с Татьяной Поздняковой ("Метеоновости")"

Ранее москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды. Комплекс городского хозяйства столицы также предупредил об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду до 21:00. В связи с таким прогнозом жителям Москвы рекомендовали соблюдать внимательность на улице.

В свою очередь, управление МЧС РФ по Москве сообщило, что в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 21:00 3 июня местами в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра до 15 метров в секунду. Между тем Гидрометцентр России объявил в столице и Подмосковье желтый уровень опасности до 4 июня.

