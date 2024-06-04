Ринкевичс: закрытие Балтики для судов РФ станет объявлением войны

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Закрытие Североатлантическим альянсом Балтийского моря для российских судов почти равносильно "объявлению войны". Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс, пишет "Газета.ру".

Глава европейской страны прокомментировал перерезание подводного кабеля в Балтийском море. Он назвал это российской диверсией. Ринкевичс указал на то, что ответной мерой могло бы стать увеличение морских патрулей НАТО.

Ранее лидер Латвии заявил, что страны Альянса решают, как им следует отвечать на инциденты, якобы связанные с диверсионной деятельностью Москвы в Европе. Ринкевичс уточнил, что НАТО не собирается бить ракетами по РФ.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя предложение министерства обороны РФ уточнить линию государственной границы в Балтийском море, сказала, что страна рассчитывает на следование России положениям Конвенции ООН.