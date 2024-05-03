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03 мая, 14:26

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Депутат Водолацкий назвал провокацией идею ограничить доступ РФ к Калининграду

Депутат назвал провокацией идею ограничить доступ РФ к Калининграду

Фото: 123RF/vvicca

Идея об ограничении доступа России к Калининграду является провокацией "юных членов" НАТО, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT.

"(Они. – Прим. ред.) хотят показать себя ярыми русофобами в той линейке сумасшедших, которая там присутствует. К ним относятся Латвия, Литва, Эстония, Польша. Но теперь вот и Финляндия решила сесть на эту скамейку и начать вещать различные провокационные мысли, забывая о том, что Калининградская область – это субъект Российской Федерации", – напомнил парламентарий.

Он уточнил, что Москва будет принимать все меры для обеспечения безопасности российских граждан, если кто-то будет мешать передвигаться российским гражданам. Водолацкий сказал, что РФ никому никогда не мешала.

По его данным, именно авиакомпании России ограничены в перелетах через страны Евросоюза и НАТО, а не наоборот. При этом депутат напомнил, что РФ хорошо помнит свою историю, но не претендует на Финляндию, которая была когда-то частью Российской империи.

"Поэтому финским политикам нужно хорошо знать историю своего государства", – заключил он.

Ранее финский политик и кандидат в Европарламент от фракции "Национальная коалиция" Мики Аалтола сказал, что от РФ и Калининграда якобы исходят помехи GPS. По этой причине Запад может перекрыть доступ РФ к региону, так как та якобы мешает авиационным перевозкам западных государств над Балтикой, добавлял он.

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