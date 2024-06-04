Лэшмейкер Кравченко назвала тренды в наращивании ресниц летом 2024 года

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Самые популярные в 2024 году техники наращивания ресниц дают эффект, максимально приближенный к натуральному. Об этом Москве 24 рассказала лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц Татьяна Кравченко.

По ее словам, в тренде по-прежнему остается классическое поресничное наращивание. Это техника, при которой на каждый свой волосик ставится один искусственный.

"Она отлично подходит светлым, русым девушкам, которые за естественность, но не хотят связываться с тушью в жаркое время года", – отметила эксперт.

Еще одна популярная техника – "классика с мокрым эффектом". Она дает почти такой же результат, как при использовании туши, но при этом смывать ничего не надо. Кроме того, если свои ресницы короткие, с помощью такого наращивания можно добавить длины, говорит лэшмейкер.





Татьяна Кравченко лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц В тренде сейчас и "классика с загущением", по-другому – объем "1,5D". Техника прекрасно подходит тем, кто хочет естественного, но выразительного эффекта с подчеркнутым внешним уголком глаз.

"Это отличный вариант, если ресницы внутреннего угла глаза – маленькие и слабые. Плюс когда глаза близко посажены и круглые, хочется визуально немного вытянуть их форму", –пояснила Кравченко.

Уже несколько лет популярным остается эффект "двойной объем с лучиками". Но у него огромное количество вариаций – все зависит от фантазии заказчика и умения мастера. Также довольно популярен "двойной объем в рваном эффекте с обратной рядностью". Его исполнение тоже зависит от компетенции мастера, потому что требует навыка работы с рядами ресниц.

У всех этих эффектов есть масса вариантов благодаря использованию разных изгибов – М или Л, множества оттенков естественных цветов. Кроме классических черных, применяют ресницы различных тонов коричневого. Например, горький шоколад, арабика, карамель, трюфель, русый блонд. Кроме того, мастера могут сочетать эти оттенки в одной работе.





Татьяна Кравченко лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц Например, если ресницы от природы густые, но короткие, и хочется сделать их длиннее, отлично подойдет наращивание с колорированием. Оно позволяет добиться мягкого естественного эффекта с помощью микса в цветах: черного с трюфелем, светло-коричневого с арабикой, кофе с карамелью и так далее.

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