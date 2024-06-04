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04 июня, 13:25

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Лэшмейкер Кравченко назвала тренды в наращивании ресниц летом 2024 года

Лэшмейкер рассказала, какие техники наращивания ресниц в тренде летом 2024 года

Фото: depositphotos/puhhha

Самые популярные в 2024 году техники наращивания ресниц дают эффект, максимально приближенный к натуральному. Об этом Москве 24 рассказала лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц Татьяна Кравченко.

По ее словам, в тренде по-прежнему остается классическое поресничное наращивание. Это техника, при которой на каждый свой волосик ставится один искусственный.

"Она отлично подходит светлым, русым девушкам, которые за естественность, но не хотят связываться с тушью в жаркое время года", – отметила эксперт.

Еще одна популярная техника – "классика с мокрым эффектом". Она дает почти такой же результат, как при использовании туши, но при этом смывать ничего не надо. Кроме того, если свои ресницы короткие, с помощью такого наращивания можно добавить длины, говорит лэшмейкер.

В тренде сейчас и "классика с загущением", по-другому – объем "1,5D". Техника прекрасно подходит тем, кто хочет естественного, но выразительного эффекта с подчеркнутым внешним уголком глаз.
Татьяна Кравченко
лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц

"Это отличный вариант, если ресницы внутреннего угла глаза – маленькие и слабые. Плюс когда глаза близко посажены и круглые, хочется визуально немного вытянуть их форму", –пояснила Кравченко.

Уже несколько лет популярным остается эффект "двойной объем с лучиками". Но у него огромное количество вариаций – все зависит от фантазии заказчика и умения мастера. Также довольно популярен "двойной объем в рваном эффекте с обратной рядностью". Его исполнение тоже зависит от компетенции мастера, потому что требует навыка работы с рядами ресниц.

У всех этих эффектов есть масса вариантов благодаря использованию разных изгибов – М или Л, множества оттенков естественных цветов. Кроме классических черных, применяют ресницы различных тонов коричневого. Например, горький шоколад, арабика, карамель, трюфель, русый блонд. Кроме того, мастера могут сочетать эти оттенки в одной работе.

Например, если ресницы от природы густые, но короткие, и хочется сделать их длиннее, отлично подойдет наращивание с колорированием. Оно позволяет добиться мягкого естественного эффекта с помощью микса в цветах: черного с трюфелем, светло-коричневого с арабикой, кофе с карамелью и так далее.
Татьяна Кравченко
лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц

Ранее визажист, мастер по прическам, свадебный стилист Мария Орлова назвала шесть главных трендов макияжа этого сезона. Среди них, например, идеальная, гладкая кожа с "фарфоровым" блеском. Кроме того, яркие ягодные оттенки на губах.

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