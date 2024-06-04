Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение на Замоскворецкой линии метро ввели в график. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Интервалы движения поездов на зеленой ветке были увеличены 4 июня около 10:00 по московскому времени в связи с проверкой инфраструктуры. Примерно в 11:00 по московскому времени движение начали вводить в график. В транспортном ведомстве горожан призывали пересесть на наземный транспорт из-за задержек на линии.

До этого Сергей Собянин рассказывал о специальной технике, которая помогает обеспечивать бесперебойную и безопасную работу столичного метро. Градоначальник отмечал, что каждый рабочий день по путям линий курсируют диагностические поезда. "Синергия-2" – самый современный из них, настоящая лаборатория на колесах. Он исследует состояние рельсов, габариты и облицовку тоннелей, нагрев электрооборудования и многое другое. Также тоннели ежемесячно обслуживает промывочный агрегат, который избавляет их от пыли и налета.