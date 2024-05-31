Движение на красной ветке метро полностью восстановлено после технического сбоя

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Работы на участке Сокольнической линии московского метро от станции метро "Парк Культуры" до станции метро "Университет" были завершены, движение восстановлено. Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

"Движение на Сокольнической линии восстановлено", – указано в сообщении.

Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме, подчеркнули в Дептрансе.

Движение временно не осуществлялось от станции "Университет" до "Парка культуры". Причиной приостановки движения стала техническая неисправность.

В ведомстве сообщали, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. Всех пассажиров из поезда сотрудники метро вывели на станцию.

Для удобства пассажиров вдоль закрытого участка метро были запущены бесплатные компенсационные автобусы, которые следуют от станции метро "Парк культуры" до станции метро "Университет". 3 экипажа Дорожного патруля ЦОДД помогают регулировать движение, обеспечивая приоритет автобусам.