Небольшая техническая неисправность стала причиной сбоя на красной ветке метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Причиной приостановки движения на участке Сокольнической линии столичного метрополитена стала техническая неисправность. Пострадавших нет, утверждает Дептранс Москвы в официальном телеграм-канале.

"Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Причина – небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки", – говорится в публикации.

Ведомство принесло извинения за временные неудобства и заверило, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение.

Также департамент отметил, что затруднений в автомобильном движении в районе станции "Спортивная", как и на соседних улицах, не возникло. ЦОДД продолжает следить за ситуацией.

Ранее департамент сообщил, что от станции "Университет" до "Парка культуры" движение поездов временно не осуществляется. Там также уточнили, что в обратном направлении интервалы были увеличены.

СМИ, в свою очередь, писали, что сотрудники МЧС проверяют информацию о задымлении в вагоне поезда в тоннеле между станциями "Спортивная" и "Воробьевы Горы".

