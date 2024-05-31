31 мая, 22:54Транспорт
Дептранс Москвы опроверг информацию о пожаре в поезде на Сокольнической линии
До этого СМИ писали, что сотрудники МЧС проверяют информацию о задымлении в вагоне поезда.
"Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения", – говорится в публикации Дептранса.
Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров вышли на дежурство на станциях "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная" и "Университет". Они помогают пассажирам подобрать альтернативные маршруты, а также предлагают им питьевую воду.
Движение временно не осуществляется от станции "Университет" до "Парка культуры". В обратном направлении интервалы были увеличены.
Департамент сообщил, что причиной стала небольшая техническая неисправность. Ведомство заверило, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение на красной ветке.