Дептранс призвал пользоваться наземным транспортом из-за задержек на Замоскворецкой линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В департаменте транспорта призвали москвичей пользоваться наземным транспортом и другими линиями метро из-за задержек на Замоскворецкой линии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сотрудники Дептранса прилагают все усилия для того, чтобы наладить движение на участке.

Интервалы движения поездов на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличили из-за проверки инфраструктуры.

До этого на красной ветке метро полностью восстановили движение после технического сбоя. Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме.