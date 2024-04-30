Собянин рассказал о спецтехнике, которая обеспечивает бесперебойную работу метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специальная техника помогает обеспечивать бесперебойную и безопасную работу столичного метро. Сергей Собянин рассказал об этом в официальном телеграм-канале.

"Каждый рабочий день по путям линий курсируют диагностические поезда. "Синергия-2" – самый современный из них, настоящая лаборатория на колесах. Он исследует состояние рельсов, габариты и облицовку тоннелей, нагрев электрооборудования и многое другое", – отмечается в его публикации.

Информация о любых неполадках оперативно поступает специалистам, добавил мэр.

Также тоннели ежемесячно обслуживает промывочный агрегат. Собянин объяснил, что он помогает избавляться от пыли и налета.

В зимний период на открытые участки метрополитена выходит снегоуборочная техника. Градоначальник обратил внимание, что даже во время обильных снегопадов поезда ходят без сбоев.

Ремонтировать пути помогает машинизированный комплекс с шуруповертом и гайковертом, что позволяет тратить меньше времени на замену рельсов, подчеркнул мэр.

Различная техника используется также при возведении новых станций, в том числе для транспортировки тяжелых грузов, добавил он.

Ранее Собянин сообщал, что первой отапливаемой наземной станцией в столичном метрополитене станет "Потапово", строительство которой уже находится на завершающей стадии. По словам градоначальника, на станции производится монтаж металлоконструкций и облицовка фасада.

