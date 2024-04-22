Строительство трубопроводов для станции метро "Потапово" завершается в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению станции метро "Потапово" продолжается в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Сейчас АО "Мосводоканал" завершает прокладку 6,7 километра сетей диаметром от 63 до 355 миллиметров в поселении Сосенском (ТиНАО). Все работы будут полностью прекращены летом 2024 года.

При строительстве трубопроводов применяют несколько технологий: открытую прокладку и бестраншейную технологию (горизонтально направленное бурение).

Кроме того, специалисты при строительстве стараются делать выбор в пользу отечественных материалов, включая полиэтиленовые трубы диаметрами 355, 300 и 63 миллиметра. Такие трубы часто используются в аналогичных работах, так как они обладают высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что первой отапливаемой наземной станцией в столичном метрополитене станет "Потапово", строительство которой уже находится на завершающей стадии. На данный момент, по словам градоначальника, на станции производится монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания.

