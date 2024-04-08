Собянин: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первой отапливаемой наземной станцией в столичном метрополитене станет "Потапово", строительство которой уже находится на завершающей стадии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



На данный момент, по словам градоначальника, на станции производится монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, основная часть которого будет сделана из стекла. Мэр уточнил, что все работы будут полностью завершены до конца года.



"Потапово" станет 27-й станцией Сокольнической линии. С ее открытием многие жители поселения Сосенского смогут добираться до метро пешком и будут экономить в пути до 40 минут в день", – объяснил Собянин.



Кроме того, мэр заверил, что с появлением станции метро "Потапово" улучшится транспортная ситуация поселений ТиНАО – Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово.

Ранее Собянин рассказывал, что Сокольническую линию столичного метрополитена продлят до станции "Потапово" к концу года. Мэр уточнил, что "Потапово" была полностью спроектирована по технологии информационного моделирования (BIM). Протяженность перегона станции составит 2,4 километра. Вместе с тем градоначальник напомнил, что рядом с "Потапово" строится участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

