Отделку путевых стен завершили на станции метро "Университет Дружбы Народов"

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Оформление путевых стен завершили на строящейся станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии столичного метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что специалисты смонтировали металлические панели с нанесенным на них названием станции. Кроме того, стены отделали анодированными под сталь алюминиевыми сотовыми панелями, а цоколь сделали из черного габбро.

"Одновременно завершается оформление и пассажирской зоны вестибюля станции, где над эскалаторной группой проектом предусмотрено размещение художественного панно на тему дружбы народов мира", – сказал Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что также проводится работа по облицовке фасадов венткиосков и входных павильонов. Общая площадь отделочных работ составляет более 80 тысяч квадратных метров. Он добавил, что специалисты также занимаются устройством инженерных систем и благоустройством прилегающей территории.

"В частности, с наступлением тепла возобновятся работы по асфальтированию и укладке гранитной плитки", – заключил Кравцов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Сокольническую линию столичного метрополитена продлят до станции "Потапово" к концу года. Она сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и ТиНАО. Мэр уточнил, что "Потапово" станет первой в Москве наземной отапливаемой станцией.

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