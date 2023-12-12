Станцию "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро украсит панно с портретом военачальника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В вестибюле строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро появится панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Это седьмая по счету станция на строящейся ветке. Готова она уже на 68%. По словам Бочкарева, панно будет выполнено из перфорированного алюминиевого листа и закреплено на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами, ведущими на платформу станции.

Сейчас на платформе идет монтаж инженерных систем, а также выполняются архитектурно-отделочные работы. Строители уже уложили гранитный пол и могут приступать к монтажу крупноформатных треугольных алюминиевых панелей на путевых стенах и потолке.

Одна из стен будет серого цвета, а другая – ярких оранжевых тонов, колонны отделают темным гранитом. Абстрактный рисунок на стенах и потолке будет представлять собой диагональные линии, проходящие через всю платформу.

Троицкая линия Московского метрополитена пройдет от станции МЦК ЗИЛ до Троицка. Эта линия станет одним из наиболее протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД – всего 42 километра и 17 станций.

22 ноября стало известно, что строительная готовность будущей станции метро "Тютчевская" той же линии метро составляет 80%. По словам Сергея Собянина, на этой ветке были пройдены уже все тоннели.

Основные строительные работы на Троицкой линии метро будут завершены до конца 2024 года, заявил Собянин.

Москвичам рассказали о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"