Собянин осмотрел строительство объектов инфраструктуры в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин проследил за ходом строительства объектов инфраструктуры в ТиНАО. Речь идет о логистическом комплексе компании Ozon и дублере Калужского шоссе.

"Крупный логистический центр, который будет обеспечивать торговлю, онлайн-торговлю и своевременную доставку товаров для москвичей, жителей Подмосковья", – отметил градоначальник преимущества от реализации первого проекта.

К строительству логистического комплекса приступили в начале лета. Он будет располагаться в микрорайоне Десна Новых Ватутинок. Финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных средств. Здесь создадут до семи тысяч новых рабочих мест.

Поставлена цель запустить высокотехнологичный логистический хаб с современным оборудованием подбора, внутрискладским перемещением и сортировкой товаров. Компания сможет обрабатывать более миллиона заказов в день и обеспечивать хранение свыше 36 миллионов единиц товаров. Комплекс запустят до конца 2024 года.

Что касается дублера Калужского шоссе, он будет тянуться от Троицка и заканчиваться в районе "Тютчевской" – новой станции столичного метро Троицкой линии. Собянин рассказал, что проект позволит распределить нагрузку и связать новые микрорайоны, которые сейчас находятся на этапе строительства. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день возвели два километра трассы, еще 11 километров прокладываются.

Также будет улучшено транспортное обслуживание свыше 260 тысяч человек, проживающих в ближайших поселениях. Кроме того, появится удобный подъезд к станциям "Прокшино" Сокольнической линии, "Корниловская" и "Тютчевская" Троицкой линии. Строительство завершат в следующем году.

Ранее Собянин открыл транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Эта развязка соединяет несколько важных улиц: Люблинскую, Краснодарскую, Ставропольскую, уточнил мэр.

В ходе работ специалисты возвели и реконструировали четыре километра дорог, в том числе пять искусственных сооружений общей протяженностью более 2,7 километра. Речь идет об эстакаде основного хода через железнодорожные пути МЦД-2 и четырех эстакадах-съездов.



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