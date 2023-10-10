Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Он подчеркнул, что этот объект является сложным и важным.

Эта развязка соединяет несколько важных улиц: Люблинскую, Краснодарскую, Ставропольскую, уточнил мэр.

"Таким образом, улучшает транспортную доступность четырех районов Юго-Восточного административного округа. В дальнейшем дорога будет проложена до Третьего транспортного кольца, пройдет мимо "Южного порта" до территории строительства нового городского центра, деловых и жилых районов", – заявил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что возведение транспортной развязки на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления МСД стартовало еще в декабре 2020-го. Строительство было завершено в октябре 2023 года, на месяц раньше контрактного срока.

В ходе работ специалисты возвели и реконструировали четыре километра дорог, в том числе пять искусственных сооружений общей протяженностью более 2,7 километра, уточнили в пресс-службе. Речь идет об эстакаде основного хода через железнодорожные пути МЦД-2, четырех эстакадах-съездов.

Кроме того, была осуществлена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети – более 1,3 километра дорог. Для сокращения уровня воздействия шума на близлежащие жилые кварталы вдоль дублера улицы Люблинской специалисты установили защитные экраны протяженностью в два километра.

В пресс-службе подчеркнули, что из-за этого была сильно улучшена транспортная доступность столичных районов Печатники, Люблино, Кузьминки, Текстильщики и Марьино. В них проживают более 780 тысяч человек.

Альтернативные связи между районами – это возможность сокращения перепробега автотранспорта до 7 километров, говорится в материалах пресс-службы. Сейчас специалисты завершают проектирование дороги длиной более 3 километров. Согласно задумке, она свяжет новую транспортную развязку с ТТК. В общей сложности будет выложено 13,3 километра дорог.

Днем ранее Собянин рассказал, что во время этого сезона преобразились или на финальную стадию работ вышли пространства порядка 60 объектов транспортной инфраструктуры. По его словам, среди них – 10 станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три существующие станции метро, четыре городских вокзала, 11 станций Московских центральных диаметров.

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