Город выставит на торги право на развитие участков бывших промзон Тушино и Малино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город выставит на торги права на комплексное развитие участков бывших промзон Тушино и Малино в октябре. Их общая площадь – около 64 гектаров. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в результате торгов определят инвесторов, которые вложат в проекты более 154 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект от их реализации оценивается почти в 5,7 миллиарда рублей.

Помимо этого, в городе появится не менее 20 тысяч дополнительных рабочих мест благодаря комплексному развитию этих территорий и появлению там новых объектов.

Участок бывшей промзоны Тушино находится между станциями "Тушинская" и "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии метро, рядом с Химкинским водохранилищем. Участок бывшей промзоны Малино расположен между железнодорожными путями Ленинградского направления железной дороги, Заводской улицей и Георгиевским проспектом.

На месте устаревших объектов на участках в районах Южное Тушино и Крюково планируют возвести современные микрорайоны, в которых создадут не только комфортное жилье, но и всю необходимую инфраструктуру, поделился министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего будет построено 718 тысяч квадратных метров жилья, не менее 192 тысяч "квадратов" из них будет по программе реновации. Кроме того, предусмотрено возведение более 745 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая детские сады и школы для более чем 2,3 тысячи воспитанников и учащихся, медицинское учреждение, физкультурно-оздоровительные комплексы, центр развития детского творчества и пожарное депо.

Ранее решение о комплексном развитии этих территорий принял Сергей Собянин. Мэр уточнил, что на части бывшей промзоны Малино в Зеленограде также построят кафе и магазины.

Кроме того, неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в столичном районе Щукино реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Участки располагаются в шаговой доступности от станций метро "Войковская" и "Щукинская", а также станции Стрешнево МЦД-2.

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