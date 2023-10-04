Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые городские кварталы появятся на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на части бывшей промзоны Малино в Зеленограде построят детский сад, центр развития детского творчества, школу, жилые дома, комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта. Кроме того, здесь будут офисные здания, кафе магазины, пожарное депо и технопарк.

Часть бывшей промзоны Тушино, по информации градоначальника, также станет современным микрорайоном. Там возведут новостройки, детские сады, медицинский центр и школы. Современное жилье появится вместо нежилой застройки на Волгоградском проспекте, добавил он.

Отмечается, что ряд домов в новых кварталах построят для программы реновации. Всего в трех районах планируется около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости и больше 20 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что столица выставит на торги право на реорганизацию части бывшей промзоны Грайвороново, расположенной в Рязанском районе ЮВАО, в четвертом квартале этого года. Решение о ее комплексном развитии приняло правительство.

Также на территории бывшей промзоны Братцево в Головинском районе Москвы построят новые корпуса жилого комплекса "Михалковский". На прилегающей к ЖК территории выполнят комплекс работ по благоустройству.

Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом