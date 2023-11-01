На центральном участке строящейся Троицкой линии начал работу стволопроходческий комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Стволопроходческий комплекс запустили на центральном участке строящейся Троицкой линии столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На площадке между будущими станциями "Академическая" и "Вавиловская" строящейся Троицкой линии метро начал работу СПК по имени "Валентина", который пройдет ствол вентиляционного узла глубиной свыше 40 метров и диаметром 8,5 метра в почвах из тугопластичных суглинков и водонасыщенных песков", – отметил Бочкарев.

Такие комплексы применяют для постройки вертикальных стволов вентшахт глубиной более 25 метров и диаметром 6 или 8 метров. При этом СПК уже показали свою эффективность в условиях плотной городской застройки – именно в них и возводится центральный участок линии.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов указал, что разработка грунта будет вестись буровым методом при помощи обделки железобетонными кольцами с металлической гидроизоляцией.

"После завершения проходки вентиляционного ствола будет выполнено его примыкание к перегонным тоннелям и создана полноценная венткамера с электрощитовым и инженерным оборудованием", – сказал он.

По его словам, использование СПК также позволяет сократить сроки постройки из-за того, что нет необходимости замораживать и цементировать грунт. Также это работает и на безопасность персонала – все работы идут в автоматическом режиме, присутствие рабочих в забое не требуется, пояснил Кравцов.

"Этот СПК уже построил в Москве пять вентиляционных стволов метро на Арбатско-Покровской и Солнцевской линиях", – заключил он.

На портале мэра и правительства Москвы напомнили, что всего на строящейся линии в зоне ответственности "Мосинжпроекта" находятся девять станций, где уже идут активные работы. Это станции "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Корниловская".

Ранее планировку финишного участка будущей Троицкой линии метро, от станции "Кедровая" до станции "Троицк", утвердил Сергей Собянин. Длина участка составляет 5,9 километра, уточнил мэр. Он пройдет вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта в Троицк.

По словам Собянина, здесь запланированы две станции – "Ватутинки" и "Троицк". Участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" планируется достроить в 2024 году, отметил градоначальник.

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