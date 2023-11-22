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22 ноября, 11:59

Мэр Москвы

Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительная готовность будущей станции метро "Тютчевская" Троицкой линии метро составляет 80%, сообщил Сергей Собянин, осматривая ход работ. В настоящее время на ней идут отделочные работы.

По словам мэра, Троицкая линия строится достаточно интенсивно, и сегодня для этой ветки историческое событие – пройдены все тоннели, а на всех станциях ведутся строительные работы.

Он отметил высокую степень готовность линии метро и поручил закончить строительные работы раньше намеченного срока.

Новая Троицкая линия метро длиной 43 километра с 17 станциями пройдет от станции "ЗИЛ" Московского центрального кольца до Троицка. В зоне притяжения будущей линии проживают более 1,5 миллиона человек, в том числе свыше 850 тысяч – в пешей доступности от будущих станций.

Ожидается, что пассажиропоток линии на вход составит более 300 тысяч пассажиров в день, а на пересадку с МЦК и других линий метро – почти 230 тысяч.

Сейчас идет строительство первой очереди – участков Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка" общей протяженностью 26 километров с 11 станциями: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка".

Строящаяся станция метро "Тютчевская" расположена в поселке Мосрентген – вдоль 42-го километра МКАД с внешней стороны. Станция будет иметь один наземный вестибюль и один эвакуационный выход.

Ее пассажиропоток на вход составит 10,4 тысячи человек по будням. В 2029 году с полным запуском Троицкой линии метро количество пассажиров увеличится до 15,6 тысячи в день.

В настоящее время на "Тютчевской" завершено устройство основных конструкций. Завершается обратная засыпка, ведутся устройство верхнего строения путей, монтаж кабельной продукции, архитектурно-отделочные работы.

Ранее сообщалось, что на строящейся станции метро началась облицовка потолка и стен платформы. Строителям предстоит установить на предварительно смонтированные подсистемы алюминиевые панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта Федора Тютчева.

Кроме того, специалисты проложили на полу гранит и габбро, а на стене платформы уже выложили название будущей станции. Общая площадь архитектурно-отделочных работ составила более 60 тысяч квадратных метров.

Специалисты воспользовались в оформлении станции светлыми шлифованными алюминиевыми панелями. Кроме того, уже проведена облицовка цокольной части колонн на платформе, которую украсили стеклом (триплексом).

Архитектурную отделку платформы начали на станции "Тютчевская"

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