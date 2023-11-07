В столице утвердили проект планировки финишного участка Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве согласовали проект планировки территории для строительства финального участка Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как утверждает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в рамках проекта должны построить две станции метро – "Ватутинки" и "Троицк". Протяженность последнего участка достигнет 5,9 километра.

По словам председателя Москомархитектуры, на территории возле станций будут жить примерно 300 тысяч человек, для которых новая линия метро позволит сократить время в пути.

"Открытие Троицкой линии значительно снизит нагрузку в часы пик на южных участках соседних линий метрополитена, которыми сейчас вынуждено пользоваться население ТиНАО. Проект принесет пользу жителям районов Северного Бутово, Ясенево и Теплый Стан", – заявила Княжевская.

Ранее Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка будущей Троицкой линии метро – от станции "Кедровая" до станции "Троицк". Участок пройдет вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта в Троицк, уточнил он. Собянин добавил, что в июне утвердил планировку участка "Коммунарка – Кедровая" длиной 9,3 километра, а участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

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