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04 ноября, 02:55

Город

"Мой район. Навигатор": станция метро "Тютчевская" на Троицкой линии готова на 80%

"Мой район. Навигатор": станция метро "Тютчевская" на Троицкой линии готова на 80%

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Станция метро "Тютчевская" на Троицкой линии метро готова на 80%, а длина будущей платформы составит 170 метров. Это связано с тем, что там находятся разворотные тоннели для ремонта и стоянки электропоездов.

Дизайн станции посвятили поэту Федору Тютчеву, так как в XIX веке неподалеку от станции располагалась его усадьба. Подробнее о процессе строительства станции – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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