"Мой район. Навигатор": станция метро "Тютчевская" на Троицкой линии готова на 80%

Станция метро "Тютчевская" на Троицкой линии метро готова на 80%, а длина будущей платформы составит 170 метров. Это связано с тем, что там находятся разворотные тоннели для ремонта и стоянки электропоездов.

Дизайн станции посвятили поэту Федору Тютчеву, так как в XIX веке неподалеку от станции располагалась его усадьба. Подробнее о процессе строительства станции – в программе "Мой район. Навигатор".