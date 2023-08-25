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Транспорт

Время аренды и новые авто: как изменился столичный каршеринг в 2023 году

В России 25 августа отмечается День каршеринга. В Москве услугами операторов краткосрочной аренды авто пользуются свыше миллиона человек. С начала 2023 года пользователи совершили уже более 200 миллионов поездок. Их число продолжает расти, а сам сервис помогает снизить нагрузку на столичные дороги и экологию. Рассказываем, как изменился каршеринг в Москве.

Каршеринг в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве работают сервисы краткосрочной аренды авто на любой вкус. К четырем крупнейшим операторам относятся: "Ситидрайв", "Делимобиль", BelkaCar и "Яндекс.Драйв". В среднем сегодня за день на их машинах пользователи совершают 130 тысяч поездок. При этом еще в первом квартале 2023 года данный показатель достигал 122,5 тысячи.

Благодаря тому, что одним автомобилем сервиса в среднем пользуются 7 человек в сутки, снижается нагрузка на дороги и экологию города. Сегодня краткосрочной арендой авто активно пользуются больше 1 миллиона человек, с начала года они совершили уже больше 200 миллионов поездок.
Максим Ликсутов
заммэра столицы по вопросам транспорта


Среднее время аренды автомобилей тоже выросло с начала года. Теперь оно составляет порядка 84 минут вместе с ожиданием и самой поездкой против бывших 78 минут. На машинах каршеринга удастся проехаться не только по Москве и области. Некоторые операторы позволяют арендовать авто, на котором из столицы можно отправиться в Тверскую, Калужскую и Владимирскую области, а также другие регионы страны. Кроме того, с каршерингом москвичам стало удобнее добираться в аэропорты. Благодаря сервису можно не только спокойно доехать туда, но и не платить за парковку. Эти расходы операторы берут на себя.

Новые модели машин, которые можно арендовать у операторов каршеринга.
  • "Яндекс.Драйв": Mustang GT 2022, Exeed LX, "Москвич 3"
  • BelkaCar: Chery Tiggo 4 Pro, "Москвич 3", Tesla Model 3
  • "Ситидрайв": Geely Coolray, "Москвич 3е", Chery Tiggo 7 Pro
  • "Делимобиль": Jetta, Geely Coolray, Chery Tiggo 4

Арендовать машину легко под любые цели поездки. При этом стоит учитывать, что для разных категорий авто от пользователей могут потребовать соответствие различным параметрам, в том числе водительского стажа и возраста.

Как арендовать впервые

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для первичной аренды автомобиля каршеринга сначала нужно скачать приложение оператора, а затем пройти в нем регистрацию, прикрепив фото водительского удостоверения и паспорта. В завершении подписать договор. После этого данные проверят и активируют профиль водителя, если все в порядке. Процесс займет не больше одного дня.

Далее в приложении пользователя появится карта с доступными для поездок машинами. Их можно арендовать поминутно, на несколько часов или даже дней. Пользователи сами выбирают желаемую модель автомобиля и его дополнительные функции. В завершении следует нажать "Забронировать".

После этого начинается отсчет бесплатных минут, чтобы водитель и пассажиры успели дойти до транспорта. Двери машины открываются через приложение. Далее стартует отсчет бесплатного времени, которое дано на осмотр авто (на повреждения и наличие документов).

Если с транспортным средством все в порядке, можно двигаться с мета. Если же имеются серьезные повреждения или нет СТС, то нужно отметить это в приложении и закончить поездку. Перед ее завершением необходимо припарковать машину в разрешенной зоне, которую можно посмотреть в приложении.

Плата за поездку списывается автоматически с карты, которая прикреплена к личному кабинету. Важно помнить, что аренда машины не освобождает водителя от ответственности. Это значит, что любые штрафы за нарушения ПДД, спецстоянку, эвакуацию оплачивает сам арендатор.

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