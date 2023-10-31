Аналитики сообщили о востребованности учителей математики в регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Аналитики опросили 85 регионов РФ о ситуации с востребованностью учителей и выяснили, что больше всего в России не хватает учителей по математике. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственный опрос.



"Ответы поступили из 40 регионов. На востребованность педагогов по математике указали практически в каждом из них", – уточняется в исследовании.



В 35 из 40 регионов заявили о вакантных местах для учителей по математике. Также в 31 регионе востребованы учители русского языка, в 29 – иностранных языков, в 24 – литературы, а в 21 регионе рассказали о необходимости учителей начальных классов. В 33% опрошенных субъектов РФ также сообщили о недостатке в учителях физики, отметили аналитики.

В Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Краснодарском крае и других регионах наряду со спросом на учителей по математике также требуются педагоги по физике и информатике.

О потребности в учителях по русскому языку и литературе сообщили в том числе Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области, а дефицит учителей иностранного языка отмечается, в частности, в Томской, Амурской, Челябинской, Белгородской областях и Удмуртии, уточняется в исследовании.

Кроме того, в Ленинградской области также отмечается спрос на педагогов начальной школы и учителей музыки и пения. При этом потребность в учителях младших классов в Калужской области и Пермском крае аналитики связывают с увеличением численности населения.

"В министерстве образования и науки Челябинской области объяснили, что спрос на учителей по русскому языку и математике велик, так как эти предметы являются обязательными при сдаче ОГЭ и ЕГЭ", – сказано в исследовании.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области указывает, что спрос на учителей велик из-за того, что педагогами чаще всего являются молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России не хватает примерно 11 тысяч учителей. По ее словам, власти знают об этой проблеме. Уже ведется соответствующая работа, в том числе в рамках проекта "Земский учитель", благодаря которому к профессии привлекли уже 5 тысяч человек.

Аналитики подсчитали, что каждый третий россиянин полностью обеспечивает свою семью. По данным исследования, 44% опрошенных финансово поддерживают близких, еще 38% сказали, что полностью содержат семью из двух и более человек. Чаще всего так отвечали работники сфер бухгалтерии и образования (54%).

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